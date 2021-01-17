被拜登提名擔任印太協調員後　坎貝爾首談中美關係

美國前國務院官員坎貝爾（Kurt Campbell）1月13日被提名為國家安全委員會印太協調員。坎貝爾14日在出席亞洲協會舉辦的活動時，他表示中美雙方應暫停針鋒相對，各自後退一步，再各自前進一步。

現任亞洲集團（Asia Group）主席的坎貝爾1月14日出席美國智庫亞洲協會舉辦的主題為「中美關係未來：實事求是」（The Future of U.S. and China: Seeking Truth Through Facts）網上研討會，重點談論拜登（Joe Biden）政府將如何處理中美關係。

在研討會上，坎貝爾稱將上任的拜登政府應集中「解決自己的問題」以及快速取得成果。在處理中美關係方面，指導原則會是「可預測性、穩定性和清晰性」。

他說在中美關係最首初的焦點會是與盟友及夥伴建立共識，但很大程度上它們須先應對艱鉅的本國健康，經濟和社會挑戰。

坎貝爾被視為是對中國更為強硬的民主黨人之一。圖為2009年9月18日，在日本東京，時任美國助理國務卿坎貝爾在新聞發布會上發表講話。（Getty）

外界有很多關於與北京重建信任的討論，但他補充說，在美國方面，重要的是不要誇大信任這個元素的重要性。一個可能比較好的方法是集中實行那些「不會失敗」的「小步走」，「避免意外」以及就近年一些處理不善的議題進行清楚的溝通。

他說，中美初期重建信心的、可能的步驟包括逆轉互逐記者措施、放寬簽證限制，以及重開領事館。

在研討會上，有其中一位講者指出，在美國與愈來愈獨斷的中國重新定義彼此關係時，其中一個重要的步驟是，美國先處理自己的問題。它們包括深刻的兩黨分化、被大流行摧毀的民眾生活及生計，以及美國不穩的基礎建設、教育及種族關係。