被拜登提名擔任印太協調員後　坎貝爾首談中美關係

美國前國務院官員坎貝爾(Kurt Campbell)1月13日被提名為國家安全委員會印太協調員。坎貝爾14日在出席亞洲協會舉辦的活動時,他表示中美雙方應暫停針鋒相對,各自後退一步,再各自前進一步。

現任亞洲集團(Asia Group)主席的坎貝爾1月14日出席美國智庫亞洲協會舉辦的主題為「中美關係未來:實事求是」(The Future of U.S. and China: Seeking Truth Through Facts)網上研討會,重點談論拜登(Joe Biden)政府將如何處理中美關係。

在研討會上,坎貝爾稱將上任的拜登政府應集中「解決自己的問題」以及快速取得成果。在處理中美關係方面,指導原則會是「可預測性、穩定性和清晰性」。

他說在中美關係最首初的焦點會是與盟友及夥伴建立共識,但很大程度上它們須先應對艱鉅的本國健康,經濟和社會挑戰。

坎貝爾被視為是對中國更為強硬的民主黨人之一。圖為2009年9月18日,在日本東京,時任美國助理國務卿坎貝爾在新聞發布會上發表講話。(Getty)

外界有很多關於與北京重建信任的討論,但他補充說,在美國方面,重要的是不要誇大信任這個元素的重要性。一個可能比較好的方法是集中實行那些「不會失敗」的「小步走」,「避免意外」以及就近年一些處理不善的議題進行清楚的溝通。

他說,中美初期重建信心的、可能的步驟包括逆轉互逐記者措施、放寬簽證限制,以及重開領事館。

在研討會上,有其中一位講者指出,在美國與愈來愈獨斷的中國重新定義彼此關係時,其中一個重要的步驟是,美國先處理自己的問題。它們包括深刻的兩黨分化、被大流行摧毀的民眾生活及生計,以及美國不穩的基礎建設、教育及種族關係。