緬甸英文名既是Myanmar又叫Burma　原因何在？｜新聞教室

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-09 14:30

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）就緬甸政變發聲明後，2月1日被問到為何同時使用Burma和Myanmar來稱呼緬甸。某些國家承認Myanmar，但英國和美國繼續用舊名Burma。美國和平研究所（USIP）稱，這是因為他們認為政府改名未經國民同意。

普薩基1月31日發表的聲明同時用到Burma和Myanmar。她翌日出席新聞發布會時，記者問到她這是否表示華府正式轉變對緬甸的稱呼。

她解釋道，美國對緬甸的正式稱呼是Burma，但在外交場合時會用到Myanmar。她舉例稱，大使館網站是用Burma，但國務院網站則在某些地方用「Burma （Myanmar）」，而在其他地方則使用Burma。

圖為美國白宮發言人普薩基2月1日在華盛頓白宮回答記者問題。（Getty）

為什麼改名

緬甸軍政府認為，緬甸原本的正式英文名Burma僅代表該國最大種族緬族（Burma），不包括其餘134個少數民族，這屬於種族歧視。而且Burma是在英國統治下使用的正式名字，會讓他們想起殖民時代。政府因此在1989年把英文名由Burma改為Myanmar。

聯合國，以及中國、法國和日本等國家均承認Myanmar這個新名字，澳洲在正式外交渠道使用Myanmar，但公眾場合依舊用Burma，而英國和美國則繼續沿用Burma。

緬甸國務資政昂山素姬2013年9月在新加坡出席峰會時表示自己更喜歡使用Burma。圖為她2018年11月12日在新加坡出席第33屆東盟峰會。（Getty）

改名爭議

美國和平研究所2018年6月21日指出，美國和其他國家不承認改名的普遍爭議是，新名字未經人民同意且不具法律效力。緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）2013年9月在新加坡出席峰會時也表示，她更喜歡使用Burma，因為改名時沒有參照人民意願，她認為徵求民意是最基本的。

美國總統奧巴馬（Barack Obama，右）2012年訪問緬甸。他與時任總統吳登盛（Thein Sein，左）會面時使用Myanmar，與昂山素姬見面及演講時就用Burma。圖為奧巴馬2013年5月20日在華盛頓白宮會晤吳登盛。（Getty）

美國前任做法

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）2011年訪問緬甸時大部分時候都以「這個國家」來稱呼緬甸，而前總統奧巴馬（Barack Obama）2012年訪問緬甸，他與時任總統吳登盛（Thein Sein）會面時使用Myanmar，與昂山素姬見面及演講時就用Burma。他是第一個共同使用2種稱呼的美國總統。