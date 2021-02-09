拜登習近平還未通話　白宮發言人談原因

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-09 17:15

美國總統拜登（Joe Biden）迄今仍然未與中國國家主席習近平通話。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）2月8日回答記者問題，僅指拜登政府戰略的一部分是先同美國的夥伴和盟友進行密切磋商。

記者會有記者問：「拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說他還沒有同習近平通話是因為他沒有機會，指沒有理由不給他打電話。但是，現在不打電話給他，或者推遲打電話給他，是否真的是戰略的一部分，從而向中國傳遞一個信息，即拜登總統不會努力討好中國？」

普薩基回應說，拜登政府戰略的一部分是先同美國的夥伴和盟友進行密切磋商，拜登過去一周同日本、韓國以及澳洲等國領導人通話，而中國是一個非常重要的話題。她還說，拜登也與歐洲盟友討論了中國問題。「因此，我們的戰略的一部分當然是與地區的夥伴和盟友進行接觸，首先同它們打電話和接觸，同時也與國會的民主黨人和共和黨人進行磋商。」

普薩基還指出，拜登政府才上台兩周半左右，他還沒有給每一位全球領導人打電話。他並沒有和他們所有人都有接觸，他會在未來幾周同更多領導人接觸。

圖為2021年2月8日，美國總統拜登於白宮會見傳媒。（美聯社）

記者追問說：「但是他（拜登）已經同俄羅斯總統普京通話了，他可不是美國的盟友。」普薩基回應說，普京當然不是美國的盟友。她解釋，拜登之所以同普京通話了，部分原因是因為《新削減戰略武器條約》（New START）快到期的原因。她強調，除此之外，拜登到目前為止其他的通話絕大多數都是同美國的地區盟友進行的。