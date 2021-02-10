美國參議院通過彈劾特朗普聆訊合憲　共和黨人擬最快2月13日表決

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-10 06:19

美國前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾審訊在2月9日展開，並以56對44票通過聆訊符合憲法，意味審訊可以繼續。控方表示對特朗普的指控是基於事實，有共和黨參議員討論在13日完成審訊的可能。

今次彈劾由表決審訊程序開始，之後由領導彈劾代理人的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）開始發言，他表示自己的團隊是根據事實作出起訴，並播放1月6日國會遭特朗普支持者衝擊的片段。

彈劾特朗普：彈劾代理人團隊在2月9日步入國會，為參議院第二度彈劾特朗普聆訊展開序幕。（Reuters）

拉斯金又指，特朗普指示自己的律師企圖阻止參議院得知案件的事實，稱對方提出「在卸任前數周觸犯可被彈劾的罪行，仍可享有豁免起訴」的論據。他認為如果大家接受這個說法，將來或可能再次發生1月6日的事件。

特朗普是美國史上首名遭兩度遭國會彈劾的總統，亦是首名面臨彈劾審訊的卸任總統。有關彈劾預計需時數天，包括控辯雙方有最多16小時作出陳述、4小時接受質詢、各有兩小時結案陳詞，再由參議院全院表決。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，有兩名參議員表示，共和黨人討論在13日晚上結束審訊的可能，他們估計特朗普的團隊及參議員都不會盡用獲分配的時間，但同時亦要視乎當局會否傳召證人作供。