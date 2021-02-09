參議院審議特朗普彈劾案9日展開　一文看清重點時間表

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-09 17:02

美國國會參議院將在2月9日稍後時間，正式開始審議前總統特朗普（Donald Trump）彈劾案。審議暫時未有完整時間表，但相信不會歷時太久，並將在下周進行有罪判決。

圖為2月8日，有卡車連同巨型展示板停泊在國會大樓外，呼籲共和黨員支持彈劾案。（Reuters）

2月9日

在2月9日，參議院控辯雙方將就審判是否合乎憲法進行辯論及投票，投票結果只需要簡單多數就能通過。在1月26日參議院才就「審判不合乎憲法」進行投票，當時結果以55票比45票駁回，相信這次亦會有足夠票數通過，繼續下一個程序。

2月10日

自2月10日起，參議院將就特朗普的彈劾案進行審議，控辯雙方會有最多8小時陳述主張，並在結束後加入4小時的問答環節。

這次的爭議點在於特朗普是否煽動支持者闖入國會，也就是煽動暴亂。民主黨主張特朗普要求支持者前往國會，是煽動暴亂的最好證明，但部分共和黨員主張特朗普「沒有真正要求」支持者進入國會，是他們自行闖入國會，所以說不上是煽動暴亂。

這個程序相信會進行多日，直到2月14日。

圖為1月6日，特朗普召集示威者並表示要一同前往國會，示威者其後衝入國會，特朗普被指煽動暴亂。（Reuters）

是否召喚證人

在控辯雙方陳詞完畢後，雙方會就是否召喚證人進行辯論，若需要召喚證人，那麼審理的時間會更長。目前已知部分民主黨員不太希望花費太多時間在彈劾特朗普上，阻礙參議院審理更重要的施政，不過是否召喚證人仍需看當日最終決定。

因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的關係，預料即使召喚證人也只會透過視像形式進行。而即使不召喚證人，審理時亦相信會引用網絡片段、網上留言等作為證供。

需要17名共和黨員倒戈

在一切完成後，參議院將就特朗普是否有罪進行表決，若無須召喚證人最快可在下周初便表決。此時需有三分之二議員（67人）投有罪票才能確定有罪，由於民主黨在參議院只有50席，最少要有17名共和黨員倒戈才可。

儘管共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明不會限制黨員投票，同時有數名共和黨員已表明倒戈，但要湊滿17名共和黨員十分困難。因此一般相信會票數不足而判處無罪，再次的彈劾失敗。