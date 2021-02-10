德國起訴一名百歲人瑞　涉二戰協助殺害集中營人士

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-10 08:02

德國檢察部門2月9日表示，一名100歲男性遭起訴涉嫌在二戰時期擔任納粹黨衛軍（SS）時，在柏林市郊一個集中營協助殺害3,518名人士。

根據德國私隱法，當局沒有公布該名人瑞的身份，但領導調查的勃蘭登堡州（Brandenburg）新魯平（Neuruppin）檢察部門主控官克萊門特（Cyrill Klement）表示，涉事男子被指在1942至45年期間，以納粹黨成員身份在薩克森豪森集中營（Sachsenhauen Camp）工作。

克萊門特指，路德維希堡（Ludwigsburg）負責調查納粹時代戰爭罪行的特別檢察官將有關個案轉介至新魯平方面，而即使疑犯已經年事已高，但認為他仍然有能力出庭應訊，不過當局或需考慮調整每日的審訊時間，目前亦未有開庭日期。

德國檢察部門起訴一名100歲長者，指他涉嫌在二戰時期於柏林以北的薩克森豪森集中營工作期間，協助殺害超過3500人。圖為2003年4月13日，該集中營的一張解剖台。（AP）

德國法院以前要求檢察官提交特定證據，證明疑犯明確參與殺害，但舉證非常困難。當地司法界在2011年創下先例，裁定前納粹集中營工作人員德米揚佐克（John Demjanjuk）協助謀殺罪名成立，因此克萊門特認為，這宗案件的重心與德米揚佐克的判決一樣，就是只要參與殺害機制，足以面對協助謀殺的罪名。