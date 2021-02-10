Kobe逝世一周年︱調查指直升機機師曾迷失方向　或可能導致墜機

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-10 06:35

NBA名宿高比拜仁（Kobe Bryant）於2020年1月在洛杉磯（Los Angeles）附近遭遇直升機墜機意外、終年41歲。美國國家運輸安全委員會（NTSB）2月9日指，直升機機師曾迷失方向及沒有遵守多雲天氣下的飛行規則，認為這很有可能是導致墜機的原因。

NTSB認為，機師祖巴仁（Ara Zobayan）可能是因自身壓力，希望高比可以準時到達目的地，因而決定完成飛行。惟他在作出多個錯誤決定，導致他遇上「空間迷向」（spatial disorientation）的情況，並失去對直升機的控制。

祖巴仁在事發時曾對空中交通管制員說，直升機正從大量的雲中開始爬升，但實際上它正下降，其後直升機墜機。NTSB主席薩姆沃特（Robert Sumwalt）指，祖巴仁不應將直升機駛進雲中。當機師看不到周圍的天空或風景時，或會弄不清楚飛機的姿勢及加速情況。

高比拜仁：圖為2018年7月26日，前美國男子職業籃球聯賽名宿高比拜仁（右）及女兒詹娜（左）在加州看游泳比賽。（AP）

NTSB指，飛行經驗豐富的祖巴仁本應可以採取其他措施避免悲劇發生，包括減速、降落或轉用自動飛行模式，但他卻忽視自己的訓練所學知識。該委員會成員格雷厄姆（Michael Graham）直言，直升機師在沒有倚賴工具輔助的情況下，將直升機駛入雲層內，或有一定機會無法活着回來。

委員會亦批評涉事的直升機公司，指它在審視和監察安全措施不足。

這宗意外發生於2020年1月26日，高比拜仁當地準備帶13歲的女兒詹娜（Gianna）參加籃球賽，但卻發生致命意外，導致他們、機師及另外6人喪生。