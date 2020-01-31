【Kobe Bryant空難】美媒：事發時能見度低　涉事直升機非法飛行

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）和愛女不幸遇到空難意外身亡。美國《紐約時報》1月30日引述知情人士報道，遇難機師雖然獲得資格在能見度低的情況下只使用儀表飛行，但所屬的直升機公司卻並未持有所需的聯邦證書。

高比拜仁畢生只效力過一隊NBA球隊，五度帶領洛杉磯湖人勇奪聯盟總冠軍，早已是洛杉磯的標誌。大批球迷在斯泰普爾斯中心外悼念一代巨星。（路透社）

涉事公司Island Express Helicopters的前安全經理Kurt Deetz向《紐約時報》透露，公司擁有聯邦航空局發出的操作證書，容許機師在目視飛行規則狀態下飛行，能見度最少要有3英哩，雲層距離地面不能低於1000英呎。

直升機上有精密儀器，獲聯邦航空局批准儀器飛行，機師Ara Zobayan也持有相關證書。不過由於聯邦航空局對所屬公司接載乘客的限制，機師只可以在有足夠能見度的情況下目視飛行。

Deetz指，只有在儀表飛行或發生意外的情況下，直升機才會出現在雲層。報道指，機師曾要求按照特別目視飛行規則飛行，即是在能見度3英哩以下飛行。之後機師報告指，能見度足以進行目視飛行，不過天氣後來似乎轉差。