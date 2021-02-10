美國跨黨派參議員重提《香港避風港法案》　降低難民申請門檻

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-10 10:05

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）連同民主黨籍參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）等11名跨黨派參議員2月9日重新提出《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act）。

法案明定，曾因為和平表達政治立場或參與政治活動，對遭受迫害有合理恐懼，或是曾因和平行為遭起訴、拘禁或定罪的香港居民和配偶、子女與父母，美國國務卿應將他們列為「特別人道關切的第二類難民優先處理類別」。來自香港的難民將不設限額。

法案也明定，因為向美國政府提出難民申請，導致公民身分、國籍或是居留權遭撤銷者，將被視為因為政治立場受迫害的個案，申請資格不會受影響。法案設有五年落日條款。

圖為2020年6月29日，香港維多利亞港的景色。（路透社）

魯比奧說，中國共產黨加強對香港的箝制，瞄準泛民領袖和社運人士，前香港眾志成員黃之鋒、周庭等人都因為行使基本權利遭監禁。他強調：「美國必須竭盡所能，幫助這些勇敢捍衛他們所愛城市的港人，保護他們不受中國迫害，並為他們敞開大門。」

梅嫩德斯則指，法案的目標是向中共重申，美國堅定不移與港人站在一起，並展示出港人不會從美國破碎移民制度的縫隙漏走。

美國國會議員去年提出《香港避風港法案》，但未能於會期結束前通過。新任國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，美國應該收留逃離壓迫的港人。法案若獲國會通過，美國行政部門有望收容更多港人。