土耳其公布10年太空計劃　擬2023年送太空人上月球

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-10 11:49

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2月9日公布一項10年太空計劃，包括擬在2023年送一名土耳其太空人上月球。

埃爾多安9日在安卡拉（Ankara）召開簡介會議，公布一項基於切實目標的10年太空計劃路線圖，這項計劃會由2018年成立的土耳其太空局（Turkish Space Agency）負責。

圖為2021年2月9日，土耳其總統埃爾多安公布10年太空計劃，目標在2023年送太空人上月球。（AP）

埃爾多安表示，有關計劃主要及最重要的任務是，土耳其共和國成立100周年之際（即2023年）實行首次與月球接觸。他強調，太空計劃將令土耳其在發射、火箭和控制技術方面取得突破。

他又稱，計劃會分為兩個階段，首階段是在2023年年底透過與國際之間的合作，發射混合動力火箭進入軌道，並到月球上實現硬着陸。計劃的第二階段則目標是2028年實現軟着陸，利用搭載本土製的火箭探測器進入軌道，並可以在月球上展開科學活動。

土耳其的目標是通過國際合作將土耳其人送上太空，與其他國家合作建設太空港，並在衛星技術上打造「全球品牌」。埃爾多安說，「我希望這一路線圖將使土耳其躋身全球太空競賽的巨頭地位，並將成功實現上述目標。」