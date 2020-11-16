SpaceX龍飛船接載4名太空人到國際太空站

美國太空探索技術公司（SpaceX）新設計的龍飛船（Crew Dragon）11月15日升空，搭載4名太空人前往國際太​空站。船員稱新龍飛船為「Resilience」。今次是美國太空總署（NASA）首次使用私人企業的太空船搭載太空人的正式任務。

太空探索技術公司火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）當天美東時間晚上7時27分從佛羅里達州（Florida）卡納維拉爾角（Cape Canaveral）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）搭載新龍飛船升空，預計它16日晚抵達國際太​空站，並在那裏待到翌年春季。

Space X火箭發射升空：圖為美國太空探索技術公司火箭「獵鷹9號」11月15日從佛羅里達州卡納維拉爾角甘迺迪太空中心升空。（Reuters）

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美國太空總署（NASA）和太空探索技術公司本來預定14日發射龍飛船，不過因天氣預報稱熱帶風暴「Eta」將帶來陣風，於是他們把發射任務推遲一天。

美國自2011年以來，只能依靠俄羅斯的太空船聯盟號（Soyuz）把太空人發射到太空站。今次是太空總署第一次使用私人企業太空船搭載太空人的正式任務，也是龍飛船首次執行全面飛行任務。

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龍飛船8月接載2名太空人來回地球與國際太​空站，完成首次的載人降落嘗試。太空探索技術公司計劃，2021年春天再執行另一次飛行任務。