新冠肺炎｜阿斯利康疫苗效用遭質疑　西方多國政府力挺

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-10 13:11

南非一度叫停接種阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學研發的新冠疫苗，但多個西方國家認為疫苗仍然有效。流行病防範創新聯盟（CEPI）負責人哈切特（Richard Hatchett）認為，現在排除阿斯利康疫苗「明顯為時過早」。

牛津大學和南非金山大學（University of Witwatersrand）合作的研究顯示，阿斯利康疫苗對南非的變異新冠毒株保護性只有10%。南非2月7日宣布暫停使用阿斯利康疫苗，指疫苗對國內九成患者感染的變異病毒無效。南非翌日撤回決定，繼續接種疫苗。

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多個西方國家政府隨即表態，力挺阿斯利康疫苗，強調對危重症患者有效。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示支持阿斯利康的疫苗，認為這種疫苗對「幾乎所有變種」的病毒都提供足夠的保護。德國衛生部長斯施潘（Jens Spahn）稱，目前的證據表明，阿斯利康等歐洲批准的三種疫苗都能有效預防嚴重感染。

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）說：「目前沒有證據表明阿斯利康或輝瑞（Pfizer）疫苗預防嚴重疾病和死亡的有效性有所下降，我們的基本任務是保護人們的健康。」

加拿大衛生部也在審查阿斯利康提交的數據，以決定是否批准。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對於阿斯利康與輝瑞兩款正在使用的疫苗「非常有信心」。英國政府已經訂購了1億劑阿斯利康疫苗。