法國116歲婆婆感染新冠肺炎後康復　直言「我不怕死」將慶祝生日

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-10 16:05

歐洲最老在世人瑞、來自法國的116歲安德烈修女（Sister Andre）在1月確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，安老院2月9日宣告她康復的好消息，她更將在2月11日慶祝117歲生日。安德烈修女對自己染病並不害怕，但就為院內其他確診者的情況而擔心。

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安德烈修女1904年2月11日出生，原名為蘭登（Lucile Randon），她是目前歐洲最長壽的在世人瑞，也是全球第二長壽的在世人瑞，僅次於日本的田中加子。

安德烈修女入住的安老院在1月爆發疫情，88名院友中，多達81人確診感染新冠病毒，其中10人不幸離世。安德烈修女在確診後接受隔離，她未有出現病徵，至2月9日，安老院宣告相信她已經康復。

法國116歲婆婆：安德烈修女2021年2月9日在安老院內接受訪問（BFM TV via AP）

修女：我不害怕死亡

安德烈修女年紀老邁，目前雙目失明，她接受電視台訪問時表示，自己對染病並不害怕，她稱「因為我不害怕死亡，我很高興與你在這裏，但我也想在其他地方，與我的大哥、祖父與祖母團聚。」她又向媒體稱，其實沒意識到自己染疫。

安老院傳訊經理塔韋拉（David Tavella）表示，安德烈修女更關心他人的情況而不是自己，「她沒有顯出對疾病的恐懼，但另一方面，她很擔心其他院友。」

塔韋拉又指，安德烈修女向他人詢問的事項，都是會否因染疫而要改變飲食或作息時間等，而不是詢問自己的健康狀況。安德烈修女即將在2月11日慶祝117歲生日。