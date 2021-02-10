迪士尼關閉製作《冰河世紀》的藍天工作室　《變雀特工》成告別作

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-10 20:58

美國華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）2月9日發聲明指，已決定關閉動畫工作室藍天工作室（Blue Sky Studios），450名員工受影響。多間美國媒體指出，迪士尼在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間經營困難。

藍天工作室的作品包括《冰河世紀》（Ice Age）系列、《奇鸚嘉年華》（Rio）及《快D啦牛牛》（Ferdinand），2019年上映的《變雀特工》（Spies in Disguise）成為告別作。

圖為《冰河世紀3：大威龍駕到》（Ice Age: Dawn of the Dinosaurs）動畫宣傳海報（電影劇照）

4月正式關閉

迪士尼在聲明指：「鑑於目前經濟實際情況，經過多次考慮及評估後，我們已作出關閉藍天工作室電影製作的艱難決定。」

工作室會在4月正式關閉，約450人面臨解僱，迪士尼公司指會考慮讓部分員工轉到旗下其他工作室。

華特迪士尼公司2019年收購二十一世紀霍士公司（21st Century Fox）時，同時將藍天工作室收歸旗下。

迪士尼公司當時已有2間著名的動畫工作室，分別是彼思動畫製作室（Pixar Animation Studios）及華特迪斯尼動畫工作室（Walt Disney Animation Studios）。

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