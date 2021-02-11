緬甸政變｜拜登制裁軍方高層　要求立即還政於民

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-11 03:13

美國總統拜登（Joe Biden）2月10日表示，對緬甸局勢感到非常憂慮，他要求緬甸軍方立即交還權力，同時宣布華府會向參與政變的軍方領袖及家人實施制裁。

拜登稱，緬甸軍方需展示尊重民眾意願，交出權力。他指自己準備簽署行政命令，凍結緬甸軍方將領及家人在美國總值10億美元的資產。而首批制裁名單會在本周公布，他提到美國準備推出更多制裁，但強調對當地的醫療保健、民權組織的支援則不受影響。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）之後表示，華府與夥伴一同採取措施應對緬甸問題，指當地民眾持續示威，反映他們追求民主。他認為，美國會要求參與政變的軍方人士付出沉重代價。而國務卿布林肯（Anthony Blinken）同日與日本外相茂木敏充通話，討論當局形勢，但日本外務省官員向共同社表示，兩人並沒有談及制裁。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）9日向歐洲議會議員表示，正在檢視所有應對選項，其中一項是對個別人士和軍方擁有的企業實施額外制裁。他指，歐盟也可以檢視對緬甸的發展援助或限制貿易，但強調應該避免影響當地平民。歐盟27國外長將於2月22日討論下一步行動。

緬甸的示威浪潮已經進入第五天，除了一般民眾示威之外，包括政府電力部等數百名公務員亦加入首都內比都（Naypyidaw）的公民抗命運動，與醫生、老師及鐵路工人等一同抗議。