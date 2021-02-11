IAEA：伊朗違反核協議　生產金屬鈾

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-11 04:33

國際原子能機構（IAEA）2月10日指，伊朗違反2015年簽署的伊朗核協議，開始生產可用於製造核武的鈾金屬。

IAEA的聲明指，秘書長格羅西（Rafael Mariano Grossi）同日通知成員國，就伊朗聲言為德黑蘭研究反應堆（Tehran Research Reactor，TRR）的鈾金屬研究開發活動上，當局8日證實對方在伊斯法罕 （Isfahan）的燃料元件板製制造廠（Fuel Plate Fabrication Plant，FPPP）生產3.6克的鈾金屬。

英國媒體2月8日引述消息人士報道，美國正評估如何恢覆伊朗核協議的各種構想。圖為美國總統拜登5日在華盛頓白宮國宴廳講話。（AP）

路透社指出，IAEA之前一份報告曾提及，伊朗計劃利用天然鈾生產金屬鈾，再將其濃度提升至目前的20%，但仍然與用於核武的90%濃度仍有一段距離。

美國在特朗普（Donald Trump）執政時代，於2018年宣布退出伊朗核協議，並重新實施制裁，德黑蘭方面翌年開始逐步違反協議內容。而伊朗揚言生產鈾金屬後，一直引起西方國家的憂慮，認為伊朗此舉的目的不是用於民事方面，而是很大機會與軍事武器有關。

另外拜登（Joe Biden）入主白宮後，曾表明有意重新加入協議，不過IAEA今次的發現，勢為華府重返協議增加難度。