印尼三佛齊空難｜報告：自動油門或故障　導致機師失去對飛機控制

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-11 06:49

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架於1月9日由首都雅加達（Jakarta）起飛的客機墜海，機上62人全部身亡。印尼國家交通安全委員會（KNKT）的調查員2月10日公布初步報告，指自動油門故障，可能就是導致機師失去對飛機控制的原因。

調查員在報告指，當自動駕駛模式啟動時，客機左引擎的油門控制桿向後移動，導致左引擎輸出的動力減少，右引擎的動力保持穩定。機師嘗試令飛機向上升時，它卻向左邊傾側。資料記錄器顯示，1分鐘後自動油門鬆開，飛機機頭向下。飛行資料記錄器在數秒後也停止記錄資料。

機師最後一次與空中交通管制員對話，是在起飛的約4分鐘後。當時機師按指示令飛機爬升至接近1.3萬呎高空，但飛機在抵達1.09萬呎高空的位置後開始下降。

印尼三佛齊空難：圖為1月16日，家屬為印尼三佛齊空難的死者，在印尼德波舉行喪禮。（Reuters）

報告提及，肇事客機的機齡有26年，在空難前駕駛過它的機師曾報告，自動油門系統有問題。

當局在意外後成功打撈俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，並與飛機製造商波音（Boeing）及製造引擎的通用電力（General Electric）審視資料，但駕駛艙通話記錄器則仍然下落不明，因此無法得知事發時的機師通話內容。