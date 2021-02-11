沙特阿拉伯女權社運人士被捕近3年　家屬證實已獲釋

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-11 08:08

沙特阿拉伯著名女權社運人士哈特勒爾（Loujain al-Hathloul）曾為女性爭取駕駛權，其後被捕。家屬2月10日指，她在被捕近3年後終於獲釋。

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

哈特勒爾的姊妹莉娜（Lina）在Twitter上發布她們進行視像通話的照片，寫道：「哈特勒爾在家！」姊妹阿利亞（Alia）稱，哈特勒爾在父母家，並公布哈特勒爾站在花園中微笑的照片，她看來瘦了許多、有白髮。

路透社報道，31歲的哈特勒爾雖然獲釋，但她仍要面對5年的旅遊禁令。

DAWN ((@DAWNmenaorg) press release:

Saudi Activist Loujain Alhathloul Released but Banned From Travelling https://t.co/aCu6L65FNH — د. عبدالله العودة (@aalodah) February 10, 2021

哈特勒爾致力爭取女性駕駛權，以及結束男士監護人制度等，但她於2018年5月被捕，被裁定犯下損害國家團結和試圖改變政治體系的罪名，遭判監近6年，但其後扣減兩年10個月的刑期。

維權組織及家屬曾指哈特勒爾受到虐待，上訴法院以缺乏證據為由駁回指控。

美國總統拜登（Joe Biden）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對她重獲自由表示歡迎，國務院亦認為這是令人感到欣慰的事情。聯合國人權專家一直批評沙特的指控具欺騙性，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人認為，希望其他面對像哈特勒爾類似指控的人都可以平安獲釋。