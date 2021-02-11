拜登宣布國防部成立工作小組　審視對華戰略

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-02-11 08:50

美國總統拜登（Joe Biden）2月10日任內首次到訪國防部，宣布成立工作小組，制定對中國戰略。他表示，小組將審視對華國安戰略，研究關鍵領域，包括情報、技術和華府於區內的軍事足跡。

拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）到訪國防部，與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）等高官會面。他宣布成立工作小組制定對華戰略，「我們必須因應中國與日俱增的挑戰，以維護和平、捍衛美國於印度洋太平洋地區和全球的利益。」

拜登表示，五角大樓的檢討程序需要不同政府部門合作，並必須獲得國會的兩黨和盟友的支持。他表示：「這就是我們面對中國挑戰的方式，並確保美國人未來能贏得競爭。」

路透社引述美國官員指，小組有15位成員。《華爾街日報》引述官員透露，國防部長中國事務特別顧問拉特納（Ely Ratner）將負責領導小組，其他成員則是來自國防部的文官和軍官。

美國官員透露，工作小組將研究軍方於亞洲的軍事參與、技術、情報、盟友和合作夥伴的角色和其他方面的問題。他們將用四個月的時間審視戰略和向奧斯汀提出建議。官員指，工作小組的目標是協調政府的不同職能，包括經濟、政治、外交和軍事，制定對華連貫政策，應對這位美國於經濟、政治和安全事務的主要對手。