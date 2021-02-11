美媒：馬克龍與拜登通話　尋求解決波音與空中巴士長年糾紛

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-02-11 06:09

美國傳媒2月10日引述消息人士報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾在兩周前與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，試圖化解波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）持續近20年的補貼爭端。

一名消息人士向美國CNBC頻道透露，馬克龍曾向拜登建議，兩國應尋求通過談判解決兩大飛機製造商的衝突。該名消息人士指，拜登向馬克龍表示，相關團隊會負責跟進，但沒有對結果作出任何承諾。

波音與空中巴士之後的「飛機補貼大戰」始於2004年，雙方都認為華盛頓與歐盟（EU）各自提供不公平的稅收補貼。

波音與空中巴士的飛機補貼爭端已持續16年。圖為一部波音737 MAX客機6月29日在西雅圖市的波音機場著陸。（Reuters）

世界貿易組織（WTO）在不同階段作出有利於雙方的裁決，下令美國和歐盟對總計115億美元的商品徵收關稅，以抵消競爭對手的利益。

而在特朗普（Donald Trump）卸任美國總統前，華府仍未與歐洲方面解決飛機補貼爭端，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布從2021年1月12日開始徵收法國和德國的飛機零部件和法國酒類及意大利芝士等產品的新關稅。不過拜登上場後表明，有意與歐盟修補關係，因此布魯塞爾方面都希望可以迅速解決有關問題

對於有關報道，空中巴士透過電郵表示，公司支持所有建立公平條件的行動，並支持歐盟承諾尋找一個商議好的解決方式，結束這個漫長爭議，避免雙方在關稅問題上都成為輸家。