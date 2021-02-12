聯合國人權理事會特別會議前夕　美國制裁緬甸軍方司令敏昂萊等人

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-12 02:56

聯合國人權理事會會在2月12日召開特別會議，討論緬甸政變引發的危機。美國財政部11日向緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）等參與政變的人士實施制裁。

美國總統拜登（Joe Biden）10日宣布，華府會向參與政變的軍方領袖實施制裁，財政部在11日公布首批制裁名單，當中包括敏昂萊、國家領導委員會副主席梭温（Soe Win）及另外8名國防或內政官員，另外三間當地寶石和珠寶公司亦在制裁名單上，指他們在推翻緬甸民選政府擔當主要角色。

財長耶倫（Janet Yellen）在聲明中表示，緬甸軍方在2月1日的政變是直接打擊當地過渡民主進程和法治，並指假如對方無意改變現狀，或向和平的示威者施以更多武力，華府就會加強制裁手段。

白宮則指出，今次的制裁無需永久生效，大前提是緬甸軍方即時恢復民選政權，結束緊急狀態，釋放所有不合法被捕人士，同時確保和平示威者不會遭到暴力對待。

緬甸政變：圖為2月6日，緬甸民眾在泰國曼谷抗議緬甸政變，他們手持緬甸國防軍總司令敏昂萊的肖像。（Reuters）

路透社11日報道，英國及歐盟當日正式提交緬甸決議草案，一名西方外交官指，有信心它能在聯合國人權理事會特別會議通過。路透社引述英國常駐聯合國代表團指，理事會47個成員國中，目前有22國支持緬甸決議草案。

最新的決議草案「強烈譴責」政變，但仍要求緬甸軍方釋放正被拘留的國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）及其他官員，並讓聯合國人權監察員進入緬甸。

敏昂萊11日首次公開談論示威，他促請公務員重返崗位，指有不擇手段的人作出騷擾行爲，導致公務員罷工。他呼籲民眾避免聚集，因這會加劇新型冠狀病毒（COVID-19）傳播。