繼TikTok後　拜登政府亦叫停WeChat禁令

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-02-12 05:33

美國拜登（Joe Biden）2月10日要求聯邦法院暫停對抖音海外版TikTok的禁令後，華府在11日亦叫停WeChat的禁用訴訟。

美國司法部11日入稟第九巡迴上訴法院，要求暫停WeChat的禁令，指商務部正重新審視上屆特朗普（Donald Trump）政府對WeChat和TikTok的封殺令，確保有關應用程式威脅美國國家安全的指控是否成立。

司法部同時強調，拜登政府仍然會承諾堅定捍衛國家安全，同時保障經濟的可行性及個人利益和數據私隱。

特朗普政府指責WeChat的所有者騰訊與中國共產黨關係匪淺，中國政府可以使用該應用其程式進行宣傳工作，跟蹤用戶並竊取個人資訊。類似的指責還包括了網上短片分享平台抖音海外版TikTok。

2020年9月18日，美國商務部發布聲明，禁止美國民眾從9月20日起下載WeChat和TikTok。（Reuters）

多名WeChat用戶提出訴訟，挑戰美國商務部在去年9月20日要求WeChat從美國的應用程式商店移除的命令，三藩市法官比勒（Laurel Beeler）之後下令阻止該禁令。而第九巡迴法院當時亦駁回WeChat即時從Google及蘋果應用程式商店即時撤下的要求。

至於在TikTok問題方面，司法部10日向哥倫比亞特區的上訴法院和第三巡迴上訴法院表示，商務部計劃進行評估，審視前總統特朗普（Donald Trump）所指的國家安全威脅是否屬禁令的正當理由。

第三巡迴上訴法院同日同意取消原定11日舉行的口頭辯論，並指示政府60日內提交狀況報告。