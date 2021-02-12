韓國媒體：金正恩批評經濟規劃目標不切實際　撤換經濟部長

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-12 17:04

韓國媒體2月12日指，據朝鮮國營媒體報道，朝鮮領導人金正恩出席在8日至11日舉行的第八屆中央委員會第二次全體會議，他在會上批評負責經濟的政府機構「消極以及有自我保護的傾向」，並撤換1月才上任的經濟部長金鬥一。

韓聯社12日引述朝中社同日報道，金正恩指責內閣在制訂經濟發展計劃時，無法擔起領導角色，並指因為內閣只是將由各部門提出的數字加起來，令一些目標訂立得過高，不切實際。朝中社引述會上報告指，國家經濟指導組織應該擺脫過去陋習。

朝鮮政府提供圖片顯示，朝鮮領導人金正恩在平壤出席於2月8日至11日期間舉行的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議。（AP）

報告亦顯示，金正恩呼籲官員在各自領域消滅「反社會主義及非社會主義的行動」。

報告指，黨內組織有需要加強執行解決官員之間濫權、官僚主義行為、違規及腐敗的行動，同時毫無疑問地從官員成員中移除那些縱容及鼓勵反社會主義及非社會主義行動的人。

韓聯社報道，金正恩在會議閉幕後與黨中央領導機構成員觀看春節演出，據朝中社報道畫面，他觀看演出時煙不離手。

報道指，朝鮮2020年實施《禁煙法》，規定在包括影院在內的公共場所、商業和服務設施及公共交通工具等地方指定禁煙區，違例者予以處罰。