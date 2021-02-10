聯合國報告指朝鮮網攻全球　成功盜走逾23億加密貨幣發展飛彈核武

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-10 16:43

根據聯合國專家小組草擬的一份報告，朝鮮近兩年多來對全球加密貨幣交易所和國防產業業者發動數十次網絡攻擊，獲取外國貨幣或軍事情報，累積盜走價值逾3億美元（約23億港元）的加密貨幣，用於研發核武及飛彈。

日經亞洲評論報道，根據取得的報告草案，朝鮮靠着駭進加密貨幣交易所，2019年和2020年間共盜走3.16億美元。報告草案已呈交給安理會朝鮮制裁委員會，檢視制裁措施的成效，經安理會理事國討論和修正後，將予以公開。報告雖不具約束力，但在對朝鮮實施新制裁時，可能成為安理會或成員國參考依據。

根據報告草案，朝鮮持續非法取得加密貨幣。2020年9月，有一家加密貨幣交易所公司遇駭，損失了價值2.18億美元的加密貨幣。另兩次網攻，朝鮮利用「跳鏈」（chain hopping）技術，把一種加密貨幣換成另一種，讓遭竊貨幣的下落較難追查，並透過中國內地交易商交換加密貨幣。這兩次網攻損失的金額分別是27.2萬和250萬美元。

聯合國的獨立監督制裁報告也指出，朝鮮利用駭得的加密貨幣製造核材料、維修核設施，並且升級彈道飛彈基礎設施。美國國務院發言人8日表示，拜登政府正計劃對朝鮮的新措施，包括和盟國全面檢討現行施壓項目，以及未來可能的外交手段。路透報道，一個不具名的聯合國成員國表示，朝鮮和伊朗已恢復在長程飛彈發展方面的合作，包括關鍵零組件的轉移，去年雙方有船運往來。

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