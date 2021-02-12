華為入稟英國法庭要求提取滙豐紀錄　冀證明孟晚舟沒有誤導銀行

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-12 17:45

中國電訊設備製造商華為入稟英國法院，並在2月12日向英國高等法院提出申請，要求獲取滙豐銀行（HSBC）的內部紀錄，希望證明公司副董事長孟晚舟沒有誤導滙豐。

據《衛報》12日報道，華為根據《銀行簿冊證據法》（Bankers Book Evidence Act，暫譯）申請一項命令，以取得保留在滙豐銀行紀錄內他們認為相關的資料。

圖為1月29日中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟離開加拿大溫哥華居所，前往卑討省最高法院。（AP）

孟晚舟代表律師稱，孟晚舟2013年8月給銀行的PPT報告遭到編輯，試圖令她看起來像誤導銀行有關華為及香港公司Skycom的關係。

華為表示，該公司要求法院頒布命令，是要了解滙豐內有什麼人知悉孟晚舟與銀行在2013年的會議、會議期間討論的內容，以及會議結果在銀行內部流傳的範圍有多廣。

在孟晚舟案之中，美國方面過去所引用的一份證據，是孟晚舟2013年向滙豐銀行出示的PPT文件。美方指控孟晚舟在華為和Skycom的關係上「說謊」，導致滙豐銀行面臨違反美國對伊朗制裁的風險。

中國官媒《人民網》則曾在2020年7月發表評論文章，指孟晚舟案完全是美國炮製的政治案件，又指控滙豐銀行為逃避美國的洗錢指控，而參與構陷孟晚舟，文章指是「惡意做局、拼湊材料、捏造罪證」。