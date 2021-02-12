新冠肺炎｜《刺針》：美國40％死亡病例本可避免

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-12 21:34

國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）2月10日發表題為《特朗普時期的公共醫療與健康政策》的報吿，就美國前總統特朗普（Donald Trump）政府的公共衛生政策作評估，報告認為2020年在美國的新冠肺炎（COVID-19）死亡病例中，有40%是可以避免的。

《刺針》這一結論是通過與其他七國集團（G7）新冠死亡率的加權平均值對比得出的。截至目前，美國新冠肺炎死亡病例超過47萬宗，在與其他G7工業發達國家發展水平類似的情況下，如果新冠死亡率也能保持類似水平的話，那麼美國大約40%的死亡病例原本可以避免。

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《刺針》這份報吿抨擊上屆政府應對新冠疫情的表現，稱特朗普政府災難式的表現是美國多年來在衛生方面破壞性的公共政策所導致。美國政府非但沒有激勵美國民眾抗擊疫情，反而一度否認新冠病毒的威脅，沒有及時採取應對措施，甚至迴避國際合作。

美國哈佛大學健康與人權研究中心主任巴薩特（Mary T Bassett）表示，美國應對新冠大流行表現糟糕，但不能只歸因於特朗普，她認為也與美國社會的失效有關，而新冠疫苗是解決不了這個問題。