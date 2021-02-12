新冠肺炎｜美國9歲女童確診3日後睡夢中離世　生前病徵輕微

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-12 15:00

【COVID-19 / 新冠肺炎 / 美國疫情 / 死亡個案】美國新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴重，大多數死亡病例發生於年長人士中，但近日卻出現有兒童感染後死亡的案例。美國德州1名9歲女童1月底確診新冠肺炎，並於3日後在睡夢中離世，具體死因則有待進一步解剖及檢測查明。

9歲女童Makenzie Gongora1月底確診新冠肺炎，並於3日離世。（gofundme圖片）

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上月29日，德州9歲女童Makenzie Gongora參加學校課後活動期間，突感到劇烈頭痛和肚痛，學校醫療室為她探熱後，發現正在發高燒，並安排家長來接她回家。後來媽媽帶她往醫院求診，並接受新冠病毒核酸、鏈球菌和流感檢測後，最終只有核酸檢測呈陽性反應。

當時Makenzie沒有任何呼吸問題，其他症狀亦很輕微，醫生因而安排她回家休養，並着家長監察其發燒情況。惟2月1日晚上，Makenzie不斷稱自己疲累得很，一早就返回房間睡覺。不料，夜間媽媽發現她沒有呼吸，並已沒有脈搏，最終一睡不起。難過的是當日正是其父親的生日。

據Makenzie家人透露，他們不知道Makenzie有任何可能潛在的疾病，而且她年紀很小，而學校得悉其死訊後，都發聲明表示難過，及會與其家人一起度過這艱難時刻。學校亦為Makenzie發起眾籌，至今已籌得逾7.7萬元美金（約60萬港元）。

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