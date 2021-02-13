歐洲央行前行長德拉吉獲支持出任總理　意大利新政府準備就職

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-13 03:38

歐洲中央銀行前行長德拉吉（Mario Draghi）2月12日表示，自己獲足夠支持出任意大利新總理，而各政黨高層則獲分配多個內閣要職。

意大利上屆總理孔特（Giuseppe Conte）未能繼續籌組聯合政府後宣布辭職，總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）委任德拉吉為候任總理，指示對方處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及挽救疲弱的經濟。

德拉吉連日遊說多個政黨後，最終各方同意放下分歧，支持德拉吉帶領國家。他亦已經向馬塔雷拉提交新內閣成員名單，當中包括反建制的五星運動（5-Star Movement）領袖迪馬約（Luigi Di Maio）留任外長一職；右派聯盟（Lega）副黨魁焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）則出任工業部長；而來自中間偏左的民主黨（PD）、前司法部長奧蘭多（Andrea Orlando）就成為勞工部長。

德拉吉曾帶領歐洲央行面對經歷歐債危機，他在2月12日宣布成功籌組意大利新政府，改善經濟成為其中一項首要工作。（Reuters）

除了各大政黨高層，德拉吉的新內閣亦有多名技術官僚，例如經濟部長會由意大利央行總裁佛朗哥（Daniele Franco）擔任；另外資訊科技專家欽戈拉尼（ Roberto Cingolani）獲委任為綠色轉型部長。

新內閣會在13日宣誓就任，並最快在下周面對國會的信任投票，德拉吉屆時會公布施政計劃。