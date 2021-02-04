歐洲央行前行長德拉吉臨危受命　獲授權籌組意大利新政府

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-04 03:06

意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）2月3日授權前歐洲中央銀行行長德拉吉（Mario Draghi）籌組新政府。德拉吉稱，有信心可在國會找到支持。

德拉吉形容，現時正值艱難時刻。他說：「對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、完成疫苗接種計劃、為人民的日常問題提供答案、以及重新啟動國家，就是我們面對的挑戰。」

意大利政府：圖為1月19日，意大利總理孔特在羅馬國會出席辯論。（AP）

德拉吉接受授權後，前總理倫齊（Matteo Renzi）向美國CNBC頻道表示，他相信國家會得到妥善照顧。

倫齊領導的意大利活力黨（Italia Viva party）退出執政聯盟，令總理孔特（Giuseppe Conte）的執政聯盟因此失去國會多數席位。孔特1月26日遞交辭呈。

德拉吉被公認為在2012年拯救歐元區的重要功臣，因此他上任後能否推動經濟改革，刺激當地經濟成為外界關注焦點。目前中間偏左的民主黨（PD）表明有意與德拉吉合作，但反建制的五星運動（5-Star Movement）則無意加入。有消息人士向路透社表示，德拉吉可能以內閣官職作為誘因，向前聯合政府人士招手。