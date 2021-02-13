新冠肺炎｜智利總統皮涅拉接種中國科興疫苗

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-13 08:40

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）2月12日於智利南部河大區福德羅諾市一間社區家庭保健中心接種中國科興公司研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。智利目前已經開始為71歲或以上的長者接種疫苗。

當地媒體直播皮涅拉接種疫苗的過程。71歲的皮涅拉表示：「我想對所有的同胞說，這是一支安全、有效的疫苗。」他說，2020年是艱辛痛苦的一年，應共同努力使2021年成為充滿希望的一年。全國大規模接種計劃將繼續推進，下周的主要接種對象為65歲至70歲的長者。

皮涅拉展示自己的接種卡片，呼籲公民按照提示的時間按時接種第二劑疫苗。他還要求公民於疫苗接種期間不要放鬆個人防護，繼續遵守各項防疫規定。

圖為2021年2月12日，智利總統皮涅拉於智利河大區福德羅諾市的一間社區家庭保健中心接種中國科興公司研發的新冠疫苗，其後展示自己的接種卡片。（路透社）

中國科興疫苗1月下旬運抵智利，智利隨即開始大規模接種新冠疫苗，優先接種人群包括長者、醫護人員、慢性病患者等。

根據智利衛生部發布的數字，截至11日，智利已經有155萬人接種第一劑新冠疫苗。智利政府計劃今年第一季度為500萬人完成接種，上半年為1500萬人完成接種。