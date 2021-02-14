特朗普卸任｜梅拉尼婭成立個人辦公室　展開「後白宮」生涯

撰文：王晶晶
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美國前總統特朗普（Donald Trump）1月20日卸任後，關於他的爭議仍然不斷，而他的妻子、前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的動向亦是不少人的關注焦點。她在2月12日宣布成立「梅拉尼婭辦公室 」。
一個名為名為「梅拉尼婭辦公室」（Office of Melania Trump）的Twitter帳戶公布首則帖文，稱，「梅拉尼婭宣布設立『梅拉尼婭辦公室 』」。梅拉尼婭之後在個人Twitter帳戶轉發該則帖文。
Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates.— Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021
美國有線電視新聞網絡（CNN）同日報道， 梅拉尼婭計劃在佛羅里達州棕櫚灘縣（Palm Beach）設立個人的辦公室，繼續發展她倡議的「成為最好」（Be Best）項目。
梅拉尼婭一直在積極推廣該項目，旨在向兒童和未成年人宣傳健康生活、聚焦安全使用社交媒體，以及預防毒品依賴和藥物成癮等方面的內容。
梅拉尼婭衣着甚有品味：
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