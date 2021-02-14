特朗普卸任｜梅拉尼婭成立個人辦公室　展開「後白宮」生涯

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美國前總統特朗普（Donald Trump）1月20日卸任後，關於他的爭議仍然不斷，而他的妻子、前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的動向亦是不少人的關注焦點。她在2月12日宣布成立「梅拉尼婭辦公室 」。

一個名為名為「梅拉尼婭辦公室」（Office of Melania Trump）的Twitter帳戶公布首則帖文，稱，「梅拉尼婭宣布設立『梅拉尼婭辦公室 』」。梅拉尼婭之後在個人Twitter帳戶轉發該則帖文。

美國有線電視新聞網絡（CNN）同日報道， 梅拉尼婭計劃在佛羅里達州棕櫚灘縣（Palm Beach）設立個人的辦公室，繼續發展她倡議的「成為最好」（Be Best）項目。

梅拉尼婭一直在積極推廣該項目，旨在向兒童和未成年人宣傳健康生活、聚焦安全使用社交媒體，以及預防毒品依賴和藥物成癮等方面的內容。

梅拉尼婭衣着甚有品味：

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