梅拉尼婭發布離別感言短片　呼籲美國人保持和平遠離暴力

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-01-19 11:33

美國政權交接日臨近，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）1月18日在社交媒體Twitter上發布一段近7分鐘的離別感言短片。梅拉尼婭在片段中呼籲大家遠離暴力、保持和平。

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

梅拉尼婭在吿別影片中首先回顧了4年來作為美國第一夫人的經歷，並感謝美國士兵、執法人員、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的前線工作者。

梅拉尼婭稱，每個生命都寶貴，在成千上萬疫苗被分發之際，她要求所有美國人用謹慎和常識來保護易受感染的人。

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但《今日美國報》注意到，在1月18日的短片中梅拉尼婭並未明確提到此前發生的國會暴亂，但她要求美國人：「對你所做的每一件事都要充滿熱情，但要永遠記住，暴力永遠不是解決問題的答案，而且永遠不會是正當合理的。」

梅拉尼婭說：「專注於讓我們團結在一起的東西。超越我們之間的隔閡。永遠選擇愛而不是仇恨，選擇和平而不是暴力，選擇他人先於自己。」