日本福島外海地震翌日續有餘震　迄今150人受傷

撰文： 許懿安 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-14 19:55

日本福島東部海域2月13日晚上約11時發生7.3級大地震，據日本消防機構統計數據，截至當地時間14日18時4分（香港時間17時4分），日本全國共有150人在地震中受傷，另有道路及建築物受損。首相菅義偉稱，地震中所幸無人死亡。他呼籲民眾小心可能再發生的餘震。

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地震發生翌日，同一水域下午4時31分再發生5.2級地震，震源深度50公里。同日上午及下午已發生數次地震，分別為黎克特制3.8、4.3、4.4及3.7級等。

13日的地震發生在晚上，翌日日出後它對災區造成的破壞顯然易見。一些道路被逼關閉，列車服務也暫停。日本放送協會（NHK）稱受損的東北新幹線維修約需10天。

地震引發的山泥傾瀉亦切斷福島縣一條主要幹道的交通。

圖為2月14日，日本福島縣二本松市一個山邊因地震引發山泥傾瀉。（Reuters）

地震發生在13日晚，多人在家中跌傷或被家中掉落的雜物砸傷。新華社14日引述日本消防機構統計，受災較嚴重的福島縣有78人受傷，宮城縣有55人受傷。地震還造成許多房屋受損，包括管道破裂、玻璃破碎、天花板破損等。

地震亦造成多地停電，東京電力表示，地震發生後一度造成80萬戶停電，經搶修後目前已全面恢復供電。

日本氣象廳表示，這次地震是311東日本大地震後的餘震，並稱在未來一周可能會有6級程度的地震。氣象廳提醒震感比較強烈地區注意防範山體滑坡及雪崩。

2011年3月11日，福島發生9級大地震，引發海嘯造成巨大破壞，海嘯亦衝擊當地核電站造成核危機。

菅義偉14日召開內閣會議，稱要警戒餘震及土石流等災害發生，繼續為國民提供快速正確的情報，同時要求警方和自衛隊盡快掌握全面受災情況和恢復工作。