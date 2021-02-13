日本福島地震｜港網民：印度神童又中！　六星連珠仲有呢啲預言

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-14 00:15

【日本福島地震7.1級／印度神童／六星連珠】14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）去年曾預言，今年2月或會發生大災難，來到2月13日的今天，日本就發生了黎克特制7.1級地震，東京更明顯感到搖晃。有香港網民關注是否應驗了印度神童預言，有人形容「印度神童又中」。究竟阿南德的六星連珠預言還有哪些呢？

日本福島縣外海2月13日日本時間晚上11時左右發生黎克特制7.1級地震。（日本氣象局圖片）

↓有人上載地震發生時的影片，可見室內擺設猛烈搖晃並墜落：

日本福島縣外海2月13日日本時間晚上10時左右發生黎克特制7.1級地震，震源深度約60公里，日本多地有明顯震感，之後的1個小時再接連發生2次地震，分別4.8級及5級，震源深度則約40公里及約30公里。其中日本人口最稠密的東京測得震度4，身在東京的人明顯感到搖晃，市內83萬戶以及附近地區停電，是次地震令外界憶起「3.11福島核災難」，同時關注是否有更嚴重的地震。

延伸閱讀：【311大地震】福島核災後8年 核電廠內儼如廢墟 影像首度曝光

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香港網民：印度神童又中

日本是香港人最喜歡的旅遊地之一，是次日本福島7.1級地震惹來網民熱論，憂慮會否只是大事件先兆，亦有網民直指「印度神童又中」，但也有網民認為毋須太擔心。

即睇日本地震，香港網民最關注什麼▼▼▼

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日本地震應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決法。

2021年爆更大危機？阿南德2021年預言一覽▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真的會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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即看塔羅牌導師艾菲爾預言，要特別留意這幾天▼▼▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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印度神童預言亦受質疑

其實，阿南德預言並非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）