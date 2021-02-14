BNO︱英前首相特別顧問促設跨部門小組處理港人移英問題

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-14 16:03

英國前首相卡梅倫（David Cameron）特別顧問科斯基（Daniel Korski）2月12日在英國媒體City A.M.撰文，稱港人會使英國在各方面變得充實富裕，但如英方處理不善則會帶來反效果，敦促英方成立跨部門專案小組處理。

科斯基12日在文章中指出，在英國政府推出的新政策下，估計有約30萬港人會申請移民英國，如果處理得宜，這班移英港人可令英國在文化、教育和經濟上變得充實富裕。有經濟師預測，若30萬港人落實移英，會為英方經濟帶來120億英鎊增長。

圖為1月15日，英國首相約翰遜在倫敦唐寧街10號一個媒體發報會上發言。（AP）

相反，科斯基指處理不善則會帶來嚴重後果，不難想像這些移民抵達本已緊張的社區時會出現反彈。他呼籲英國借鏡東歐人移民當地的先例，由中央和地方政府共同負責，確保使移民和他們所進入的社區受益，因此建議成立跨部門專案小組，負責監督準備的工作。

房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）13日在Twitter轉發科斯基的文章，指其部門及地方政府都已做好準備，歡迎及支持港人移民英國。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。中國則宣布自1月31日起，不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。