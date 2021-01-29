BNO VISA｜英國宣布1月31日開放簽證服務　2月23日起透過手機申請

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-29 12:08

英國政府1月29日宣布1月31日起開放持英國國民（海外）（BNO）身份的人士申請簽證。BNO持有人和合資格家屬如果持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，從2月23日起，可以透過手機應用程式申請，毋須到簽證申請中心。

政府表示，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名BNO持有人和需供養者以「特許入境許可」（Leave Outside the Rules，LOTR）入境英國。BNO持有人不需要即時申請循「5+1」途徑居留。政府已經決定延長計劃，直至「5+1」申請完全數碼化。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。

除了移民醫療附加費以外，居英五年的BNO簽證費用為每人250英鎊，申請人亦可以申請留英30個月，費用為每人180英鎊。政府指，費用較其他簽證少。

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圖為2021年1月27日，英國首相約翰遜於倫敦出席新冠肺炎疫情記者會。（美聯社）

約翰遜：履行與港人深厚歷史聯繫

首相約翰遜（Boris Johnson）表示，透過引入新的入籍途徑，「我們履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛英國和香港同樣珍視的自由和自治」。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）強調，英國一直都堅守正確的事情和恪守承諾，新簽證將兌現對港人的承諾，履行與港人的深厚歷史聯繫，捍衛港人自由。她期待歡迎想與家人到英國生根和建設新生活的港人。

外交大臣藍韜文（Dominic Raab）指，英國將履行對港人的歷史責任，並重申中國實行《港區國安法》嚴重違反《中英聯合聲明》，與國際法相悖。

中方：將做出有力回應

中國駐倫敦大使館發言人回應指，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。如英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，將嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應。