中印對峙｜雙方2月10日起撤軍　印度態度謹慎　制定應變計劃

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-14 22:07

中印邊境對峙僵局2月10日迎來突破，雙方同意在焦點地區——班公湖（Pangong Tso）地區撤軍。不過，印度方面仍然保持警惕。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）2月12日報道稱，在拉達克（Ladakh）進行了持續9個月的對峙後，印度和解放軍2月10日開始從班公湖北岸和南岸撤軍，這為恢復中印實控線（LAC）的和平與安寧鋪平了道路。

報道稱，截至2月11日，解放軍已從班公湖南岸撤出200多輛作戰坦克，並部署了不少於100輛重型車輛，將其部隊從北岸的手指區運送到第8指以東的西里扎普（Srijap）地區。中國撤軍的速度實際上讓印度軍方高層和國家安全規劃者感到驚訝。

多名不願透露姓名的印度政府高級官員說，經過幾輪幕後談判，印度和中國在北京達成了協議，班公湖地區軍隊脱離接觸是在2月10日早上9時開始的。

一名印度政府高級官員說：「中國自2月10日以來的撤軍速度也顯示了他們的部署能力。它是一種軍事藝術。印度方面也撤回了裝甲部隊，「但有因應最壞情況設定應變計劃」。由此可見印方態度謹慎。

印度官員們補充說，截至2月11日晚上，拉達克東部的脱離行動正在進行，雙方都感到滿意。根據這些官員的說法，解放軍和印度軍隊都將在2月13日結束之前從約定的位置上撤回他們的部隊和哨所。他們補充說，雙方達成的協議是，撤軍將在3天內完成。

根據上述官員所述，一旦裝甲部隊、大炮和部隊從班公湖撤出，雙方將開始談判從班公湖以北的第15和第17巡邏點撤出，也就是高格拉（Gogra）和温泉地區（Hot Springs，前譯「基阿姆温泉」）。