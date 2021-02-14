中印衝突｜兩國同步撤軍　邊境危機解除還有多遠？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-02-14 14:36

愈來愈多的消息顯示，在長達數月的軍事對峙之後，中印兩國軍隊開始在邊境對峙地區同步組織撤軍。隨着嚴冬即將結束，中印邊境似乎即將迎來季節意義之外的春天。

根據中印兩軍最新一輪談判的達成的共識，中印兩軍2月10日開始在班公湖（Pangong Tso）地區同步組織脫離接觸，這無疑是中印軍隊在邊境線上長達8月的對峙後取得最重大突破。

網傳影片顯示，兩軍地處班公湖南岸的熱欽山口的坦克部署已經解除，中國軍隊裝備的88A式主戰坦克和99A式主戰坦克，與印軍裝備的T-72M1主戰坦克和BMP-2步戰車幾乎同步撤離。

中印兩軍在班公湖南岸的熱欽山口部署的坦克撤離現場曝光（點擊大圖瀏覽）：

2020年5月5日以來，印度與中國部隊在拉達克（Ladakh）地區班公湖及錫金中印實際控制線（LAC）一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆，這是2020年中印邊境最新新一輪衝突的起點。及至2020年5月末，在一名中國士兵在疑似班公湖對峙地區被印軍士兵「俘虜」圍毆之後，中國的邊境駐防部隊士兵「投桃報李」，俘獲至少5名印軍士兵，中印邊境衝突逐漸開始白熱化。

2020年8月29日，印軍在班公湖南岸採取行動，佔領一些關鍵高地。隨後數個月時間內，中印在包括熱欽山口在內的高點進行長時間對峙。

為了應對中印邊境的緊張局面，中印此前進行了9輪軍長級會談，目前兩國軍隊同步組織撤軍，是第9輪軍長級會談達成的成果。

2021年2月10日，中國國防部發布消息，稱根據中印雙方第9輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位於班公湖南、北岸一線部隊於當天開始同步有計劃組織脱離接觸。而據傳媒2月11日報道，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在該國議會發表講話。辛格表示，印度和中國已同意撤軍。「我們與中國持續談判，已就班公湖南北岸的脱離接觸達成協議。」

衛星照片顯示，中印在加勒萬河谷地區部署了大量兵力（點擊大圖瀏覽）：

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辛格還透露，班公湖地區（脱離接觸）後，雙方也將從中印邊境實際控制線（LAC）其它地區撤軍。「為了確保在沿LAC爭議點的脱離接觸，我們認為雙方部隊現在距離很近，應該撤出2020年做出的前進部署，並返回永久性和可接受的基地。」

上述聲明中的「其他地區」，據信包括中印邊境的爆發激烈衝突的另一有爭議的地帶——加勒萬河谷（Galwan Valley）地區。2020年6月15日，中印軍隊在該地爆發流血衝突事件，衝突導致超過20名印度士兵死亡。這次衝突是中印邊境至少45年來首次發生造成死亡的衝突。

加勒萬河谷位於印控克什米爾拉達克地區與中國西藏阿克賽欽地區之間。印度主張對阿克賽欽有領土主權，且有時把該地區稱為「中控克什米爾」。2020年9月7日，印度駐軍在拉達克東部的中印邊境「鳴槍」，這是自1975年來中印邊境對峙傳出的第一次槍響。「鳴槍事件」一度讓原本已經趨向緩和的中印邊境局勢重新高度緊張。

目前，尚未有中印在加勒萬河谷地區同步撤軍的消息曝出。但根據印度軍方的說法，上述地區的撤軍動作會在班公湖地區完成撤軍之後。如果中印邊境對峙「脱離接觸進程」順利，中印邊境危機將隨着雙方軍隊的撤離而解除。

印度國防部12日聲明指出，中印雙方還有尚待解決的懸而未決問題，包括温泉地區（Hot Springs）、高格拉地區（Gogra）和德普桑地區（Depsang），這些問題將在中印兩軍在班公湖脱離接觸後的48小時內解決。

中印邊境中國軍方5592觀察哨外景及內部細節（點擊查看高清大圖）：

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值得注意是，在中印雙方根據協定開始從邊境撤軍之後，印度反對黨領袖2月12日批評莫迪（Narendra Modi）政府「把領土割讓給中國」。據新德里電視台（NDTV）2月12日報道，印度國大黨領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）當日舉行記者會指責莫迪政府。

雖然印度國防部發表聲明稱，印度沒有割讓任何領土，「那些對（中印雙方）在拉達克地區達成的成就表示懷疑的人是不尊重軍隊」，但能否消除印度民間質疑聲浪還是問號。印度高昂的民族主義與民粹主義情緒，是中印邊境局勢最大的不確定因素之一。

香港01此前發布的文章中指出，這次中印邊境衝突在印度國內有着複雜的成因，某種程度上，可以說是印度國內正猛烈噴發的民族與民粹主義情緒，一方面裹挾騎劫了印度軍方與莫迪政府，一方面又在印度軍方與莫迪政府的刻意誘導下，導致了衝突發生並不斷激化升級。

很多印度民眾以及中下層官兵都狂熱地認為，印度已經是亞洲軍事強國，如果中印發生戰爭，印度不僅可以一雪1962年的中印邊境戰爭印度屈辱性失敗的前恥，還可以一戰而徹底解決兩國長期存在的邊界問題，消除中國的威脅——印度對中國一直存有戒心，視中國為第一號戰略競爭對手和最大威脅。這些都是中印邊境未來不可控的變量，未來中印邊境再次發生衝突是大概率事件。

當然，在軍事實力以及地理位置上佔據巨大優勢的中國，中國軍方已經做好了隨時應對中印邊境出現最壞可能的準備，在應對中印邊境衝突的策略上也進行了調整。印度方向並非中國主要戰略方向，因而以往在邊境上採取守勢，中方哨所遠離實控線以免引起爭端。不過，中國方面事實上已一改以往被動防禦的狀態，在中印邊境實控線附近更加積極有為，最近飽受關注的「全軍海拔最高的哨點」——5592觀察哨，就是中國軍方的最新動向的體現。

無論如何，2020年爆發的這場中印邊境危機，已然出現了和平解決的曙光。這於中國而言，避免了一場不必要的戰爭；於印度而言，則避免了「復刻」1962年戰爭失利的可能。觀察家們普遍認為，印度並不具備贏下一場面對中國的邊境戰爭的實力和優勢。