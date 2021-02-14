畿內亞正式確認爆發伊波拉病毒病疫情　4人死亡

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-14 21:47

繼剛果民主共和國後，西非國家畿內亞東南部的恩澤雷科雷省（Nzerekore）出現伊波伊波拉病毒病（Ebola Virus Disease）疫情，已致4人死亡。畿內亞政府2月14日確認國內有疫情。

國家衞生安全局（National Health Security Agency）局長凱塔（Sakoba Keita）稱其中1名死者是護士，1月下旬發病，2月1日下葬。有參加葬禮的人當中，8人出現徵狀，包括腹瀉、嘔吐及出血。

8人當中3人死亡，4人正在住院，另有1人逃走，但後來被發現已在首都科納克里（Conakry）入院。

伊波拉病毒病：圖為2月11日，中非國家民主剛果布北基伍省滕博市一所醫院內的醫護人員。他們在準備藥物。該國近期出現伊波拉病毒病疫情，一名病人2月11日死在這間醫院內。（AP）

衞生部長拉瑪（Remy Lamah）稱當局對這些死亡個案真的擔心，這是畿內亞自2013至2016年一波疫情以來，首次出現伊波拉病毒病。

那一波疫情在西非奪走11300人性命。

世界衛生組織（WHO）14日稱已接獲畿內亞報告。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱正在進行確認測試，並稱世衛區域辦事處正在「支持準備和應對工作」。

中非國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱剛果（金））衞生部2月7日稱該國有一宗伊波拉病毒病新個案，病人已死。

伊波拉病毒首次在1976年於伊波拉河附近被發現。根據香港衞生署衞生防護中心的資料，舊稱伊波拉病毒性出血熱的伊波拉病毒病，病徵包括嚴重嘔吐及腹瀉等，在某些情況下更會出現內出血和外出血。此病平均病死率約為50%。