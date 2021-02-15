新冠肺炎｜英國已為1500萬國民接種疫苗　首相約翰遜稱為里程碑

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-15 09:27

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，已成功為1,500萬名國民接種首劑新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，是一個里程碑。政府將準備繼續為下一組優先群組接種疫苗，並表示對考慮逐步放寬防疫限制措施感到樂觀。

圖為2月10日，英國梅德斯通的一個疫苗接種中心，醫護人員正準備疫苗。（Reuters）

首相約翰遜2月14日表示，英國在接種疫苗行動中取得了非凡成就，成功為1,500萬名國民接種首劑疫苗，是一個里程碑。約翰遜感謝所有科學及醫護人員在期間的付出。

英國12月開始新冠疫苗接種，是全球最早開始接種計劃的國家之一。英國目前已為大部分醫護人員及70歲以上人士接種，政府將準備下一階段，為60至69歲以上長者接種疫苗。

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因應英國近日每天新增感染人數持續下降，各界要求逐步解封防疫限制的呼聲增加。英國目前的防疫限制將在3月初屆滿，約翰遜表示他對考慮逐步放寬限制感到樂觀，承諾會在下周起審視目前的防疫措施。

截至14日，英國新增感染個案1.1萬宗，累計感染人數404萬；新增感染較1月初超過5萬的數字已大幅下降。