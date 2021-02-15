字節跳動據報擱置出售TikTok在美業務交易

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-15 10:20

中國短片應用程式TikTok母公司字節跳動（ByteDance）據報決定不將TikTok在美業務出售給科技企業甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）。

據《南華早報》2月14日引述消息人士透露，由於美國前總統特朗普（Donald Trump）已經卸任，這筆主要為滿足特朗普政府要求的交易「沒有存在的理由」。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 13 + 13 + 13

消息人士指出，參與出售案的甲骨文創辦人之一艾利森（Larry Ellison）是一名特朗普的支持者，而字節跳動相信，如果特朗普成功連任，出售案將使兩家公司之間的關係變得有價值。不過，隨着拜登（Joe Biden）贏得總統大選，字節跳動不願將精力放在出售案上。

消息人士還透露，字節跳動正在為其美國業務建立一個新架構。特朗普政府認為字節跳動等中國科技企業與中國政府或軍方關係太密切，有可能對美國國家安全構成威脅。因此，字節跳動此前表示願意將用戶數據儲存在美國，目前正在與美國政府進行磋商。

特朗普政府此前要求將TikTok剝離美國業務。字節跳動在2020年9月宣布，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。

不過，美國《華爾街日報》2月10日引述消息人士報道，拜登就特朗普在任期間處理與中國科技公司有關的潛在安全風險事項進行審查，而TikTok在美業務出售案也被無限期擱置。