美媒：字節跳動擬將印度TikTok資產售予Glance

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-13 18:21

美媒2月13日稱，中國字節跳動（ByteDance）在尋求將印度TikTok業務售予競爭對手、估值已逾10億美元的「獨角獸企業」Glance。

彭博社13日引述知情人士稱，有關討論由日本軟銀（SoftBank）發起，討論仍處於初期以及複雜的狀態。

路透社曾就報道向軟銀、字節跳動及InMobi查詢，但它們未有即時回應。

印度認定包括TikTok在內一些中國應用程式（App）從事損害印度主權完整、國防、國家安全和公共秩序的活動，決定永久實行2020年6月宣布針對TikTok和其他58款中國App的禁令。圖為路透社2020年9月19日發布的圖片，相中是TikTok及微信的應用程式標誌。（AP）

Glance的母公司是印度最大移動廣告公司InMobi。印度2020年7月禁用TikTok後，InMobi持有的短片分享應用程式Roposo愈來愈受歡迎。

軟銀在字節跳動及InMobi都有持股。2020年9月，彭博社引述知情人士稱，軟銀有意合組財團收購TikTok印度業務，正在尋找合適的本地夥伴。

印度政府2021年1月25日宣布永久禁用包括TikTok及微信在內59款中國應用程式後，字節跳動在一份備忘錄稱，會在印度裁減2000人。