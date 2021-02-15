緬甸示威第10天多市有軍車部署　保安部隊開槍驅散示威者

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-15 20:46

緬甸局勢在2月14日晚傳出會有軍事行動後變得緊張，在仰光及若開邦（Rakhine）首府實兌（Sittwe）等城市軍方都有部署軍車。多市15日仍人上街抗議，部分示威者對政府延長扣押國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）至17日表達不滿。

除了國內多市有示威，部分公務員罷工，是為公民抗命運動一部分。他們反對軍方發動政變、在2月1日奪權，再將昂山素姬及總統溫敏（Win Myint）等人拘禁。

緬甸仰光有示威者上街抗議，在市內主要的示威地點蘇雷塔（Sule Pagoda，或稱白塔），警方部署10多輛警車及水炮車。而在北部克欽邦（Kachin），軍方在發電廠部署。路透社15日稱，有人相信這是軍方準備切斷電力。路透社引述上載於Facebook的影片報道，該國克欽邦首府密支那（Myitkyina）有保安部隊開槍驅散示威者，但不知道他們使用的是實彈或是橡膠子彈。

緬甸政變：圖為2月15日一批工程員在曼德勒市上街示威。他們舉起印有國務資政昂山素姬肖像的標語牌。（AP）

或有示威者傷亡

路透社援引緬甸媒體Frontier Myanmar稱，緬甸保安部隊15日在曼德勒市（Mandalay）開槍驅散群眾。迄今未知傷亡情況。當地一學生會成員稱有些人受傷。

路透社15日稱，上周在首都內比都（Naypyitaw）被警方開槍擊中的女子料已不治。惟路透社未能就此取得政府及軍方回應。

示威群眾變小

報道稱15日愈多軍人被目睹在街上協助警方監察人群控制的情況，當中包括第77輕步兵師。這機動部隊被指以往殘忍對待少數民族叛亂份子及示威。與此同時，示威群眾規模較之前縮小，未知是否因為部分人被軍方行動嚇怕，或是在示威進行多天後，人們已出現「示威疲勞」。

仰光一名被解僱的上班族接受路透社訪問時說，大家不能每天都參加示威，但不會就此退縮。