韓國外長鄭義溶與王毅通話　促進韓中高層交流

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-17 01:16

2月16日，中國外交部長王毅同韓國新任外長鄭義溶通電話，雙方就兩國關係以及朝鮮半島局勢等問題交換了意見。王毅指出，中方支持開放且包容的地區合作機制，反對以意識形態劃分陣營。

王毅表示，中韓互為重要近鄰和戰略合作伙伴。在兩國最高領導人關心指引和雙方共同努力下，兩國關係正朝着實現共同發展、致力地區和平、攜手振興亞洲、促進世界繁榮的目標邁進。當前國際地區形勢變化很快，雙方應加強溝通合作，落實兩國元首重要共識，推動兩國戰略合作伙伴關係與時俱進邁上新台階。

在談到雙方共同關心的國際問題以及朝鮮半島局勢時，王毅指出，中方支持開放且包容的地區合作機制，反對以意識形態劃分陣營。朝鮮半島局勢走向事關中韓各自重要利益。中方一貫重視韓方作為當事方在半島事務中的獨特作用，各方應加強溝通協調，為維護半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島永久和平機制兩大目標作出努力。

韓聯社報道，鄭義溶與王毅都認為，韓中領導人和高層交層交流為加強兩國關係帶來重要作用，他們希望透過韓中文化交流年進一步促進雙邊交流和合作。而王毅亦邀請鄭義溶訪華。

另外他們亦就去年成立的「東北亞防疫衛生合作機制」的具體發展方向交換意見，以及同意在疫情放緩後，安排中國國家主席習近平訪韓。