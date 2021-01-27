充氣娃娃遭韓國禁入口後「勝訴」　法院稱赤裸不代表傷風敗俗

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-01-27 20:22

近年來，大家愈來愈不避諱談論性愛話題，相關需求也因此成為了另類商機。而一般提到情趣用品，大家第一個想到的很可能就是充氣娃娃——性愛娃娃（ダッチワイフ）。而這種東西的價格也有很大落差，便宜的充氣型乙烯基性愛娃娃價格不貴，但外觀也很恐怖；昂貴的則可以客製化，一個娃娃平均價錢就要13500美金（約10.46萬港元），相當驚人！

充氣娃娃被認為「傷風敗俗」，被韓國禁止進口！

根據外國媒體的報道，韓國的某間成人用品進口企業公司，曾於去年一月試圖通過金浦機場海關進口成人人形公仔「Real Doll」，但卻被攔截。因為海關以《關稅法》中禁止進口及出口「傷風敗俗的物品」的這一條，判定相關用品屬於這一範疇！該公司上訴海關遭到已讀不回，於是決定訴諸法庭，開始法律攻防戰！

（YONHAP NEWS）

該公司一開始對此不服，於是向關稅廳廳長提出了審查請求，在決定期限沒有得出結論後，向法院提出了「取消保留」的訴訟。該公司方面主張：「不能認為人形公仔嚴重損害了人的尊嚴及價值，並非傷風敗俗，海關違反現有法院判決的處理方式屬於違法。」

而首爾行政法院也從善如流，亦接受了該公司的主張、重申大法院的裁決有效。行政法院對於海關認為「物品製作過於仔細」的主張則表示，如果不是特殊情況，「性愛娃娃」幾乎沒有與實際人類混淆的可能，只不過是女性模樣的全身人形公仔罷了。

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行政法院判決：實現人類尊嚴和自由的途徑

法院亦這樣評價：「該物品可以被評論為嚴重毀損及歪曲了人的尊嚴和價值，但卻不能看作是赤裸裸地表現性部位及性行為，也不屬於有傷風化的物品。同時相關物品被利用在非常私人的空間內，國家理應盡量不要干涉個人活動，才是實現人類尊嚴和自由的途徑。而由於性器官是具有滿足性滿足感的工具，只能真實地體現身體的形象或屬性——不能僅憑措辭具體、赤裸就斷定會違反性道義觀念。」

雖然法院這樣的判決看似還了該公司公道，但是有許多韓國民眾非常保守。2019年也有一個類似的判例，當時法庭也對性玩具做出了有利的判決，但還是有人指責法院判決不當，在要求「禁止進口人形公仔」的青瓦台國民請願中，有20萬人以上參與。

而網友紛紛表示：「如果此物可以讓仇女國少一個女性受害者是功德一件~」、「娃娃當事人出庭時倒是蠻拘謹的」、「肯定沒看過《四疊半神話大系》」、「大法官腦袋正常，大韓民國保守派到底怎麼想？」、「娃娃感覺還好啊，沒什麼「猥褻」的樣子」。

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