寒流襲美增至21人死　內布拉斯加州氣溫破紀錄達零下31度

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-17 16:27

美國持續受寒流侵襲，多地下大雪，嚴寒天氣下死亡人數增至21人。全國數百萬戶停電，有民眾因此利用其他方法取暖，導致一氧化碳中毒死亡。

美國傳媒2月16日報道，德克薩斯州、路易斯安那州、肯塔基州和密蘇里州合共有至少21人死亡，包括德州侯斯頓（Houston）地區一個4人家庭全部死亡，他們事發時正用火爐取暖導致房屋起火。

內布拉斯加州（Nebraska）林肯（Lincoln）2月16日出現攝氏零下31度低溫，打破1978年的零下27度的紀錄。州內另一城市奧馬哈（Omaha）亦錄得攝氏零下30度，是當地25年來最低溫度。

圖為2月16，美國芝加哥一名男子為他的汽車清理積雪。（AP）

在芝加哥，積雪厚度達46厘米，迫使當地的公立學校16日取消面授課程。白宮表示，總統拜登（Joe Biden）向重災區的州長保證，華府隨時準備提供所需的緊急支援。

多地出現電力中斷情況，重災區德州逾440萬戶家庭停電。德州官員已要求聯邦緊急事務管理局提供60台發電機，並計劃把電力優先給予醫院和療養院。

由於德州大停電，三星電子（Samsung Electronics）宣布，位於德州奧斯汀（Austin）的半導體廠房在16日停工。