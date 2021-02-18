美國起訴三名朝鮮人　涉發動大型黑客攻擊　受害者包括索尼影業

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-18 01:47

美國司法部2月17日宣布，三名朝鮮人遭到起訴，指他們涉嫌發動大型黑客攻擊，盜取總值13億美元的資金和虛擬貨幣。

路透社報道，3名疑犯年齡分別27、31和36歲，他們都是朝鮮的電腦程式設計師，來自朝鮮軍方情報部門，當中36歲、譯音姓朴的疑犯亦曾經在2018年被美國起訴。另外美國指出，疑犯可能曾經被派到俄羅斯和中國等地工作。

司法部的起訴書提到，他們涉及多宗犯罪和網絡攻擊，包括入侵索尼影業（Sony Pictures）。該電影公司在2014年製作電影《刺殺金正恩》（The Interview），因而惹來朝鮮不滿，導致網站在同年11月遭到攻擊。

薛夫洛根（Seth Rogen，左）與伊凡戈博（Evan Goldberg，右）在2014年製作電影《刺殺金正恩》（The Interview），結果導致朝鮮入侵索尼影業報復。（Getty Images）

他們亦涉嫌在2018年3月至2020年9月期間，入侵多間位於東南及南亞、墨西哥和非洲等地的銀行，安裝惡意程式，企圖奪取虛擬貨幣。當局亦指，疑犯參與製作勒索軟件「WannaCry」。

另外華府又提到，一名加裔美國公民承認協助處理部份黑客贓款。