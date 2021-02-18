新冠肺炎｜英國批准進行人體挑戰試驗　故意感染成全球首例

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-18 02:15

英國2月17日批准在國內進行新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）人體挑戰試驗（human challenge trials），成為全球首國。志願者在試驗期間會故意地接觸新冠病毒。初期試驗的目的是了解病毒如何感染人類，及它如何在人類之間成功傳播。

路透社報道，參與計劃的科學家指，試驗會在1個月內展開。近90名年齡介乎於18至30歲的健康志願者在試驗期間會接觸最少量、但足以導致感染的病毒。為盡量確保試驗安全，團隊只會使用自2020年3月起已在英格蘭傳播的病毒株版本，不會使用新變種病毒株。

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專家會先檢查有意參加的志願者是否有潛在的健康風險。他們會在試驗開始前，於倫敦皇家慈善醫院（Royal Free Hospital）隔離最少14天，醫護人員會密切監察他們的情況。他們在試驗期間每日會得到大約88英鎊的補償金，及為期1年的後續監察。

試驗的首席調查員、倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的邱姓專家（Chris Chiu，音譯）指，志願者要先接受全面的檢測、確保他們不會傳染病毒後，才可在試驗開始的首14天後回家。他稱，更多使用挑戰模型的試驗，可在此後的數月或數年後進行，以確認何種疫苗及治療方式能產生最好的效果。