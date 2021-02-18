默克爾與魯哈尼通話　關注伊朗持續違反核協議

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-18 05:17

德國總理默克爾（Angela Merkel）2月17日與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）通電話。默克爾發言人指，德國關注伊朗持續違反其在《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）下的承諾。

路透社報道，默克爾對魯哈尼表示：「現在是發出正面訊號的時候，以建立信任及增加用外交方法解決問題的機會。」

伊朗核協議：圖為2019年10月1日，伊朗總統魯哈尼在亞美尼亞出席會議。（Reuters）

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）同日稱，美國及盟友已呼籲伊朗扭轉並避免任何會影響它對國際原子能機構（IAEA）保證的措施。他指國務卿布林肯（Antony Blinken）18日與英國、法國及德國開會時，會討論伊朗問題。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）則在電視講話中表示，如果美國想與世界強國一起恢復核協議，就要採取行動，而非說話。

報道提及，伊朗設下限期，要求美國開始撤銷前政府對伊朗的制裁，否則伊朗會在23日起暫停容許IAEA突擊檢查核設施。IAEA於17日的報告更指，伊朗已通知他們，政府計劃在納坦茲（Natanz）核設施中安裝更多高階IR-2m離心機。

IAEA於17日確認，總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）會在20日到訪德黑蘭、與伊朗高官進行討論，以找出雙方同意的解決方案，讓IAEA繼續進行必要的確認工作。