內塔尼亞胡與拜登通話　討論伊朗及疫情等問題

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-18 08:01

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2月17日表示，剛與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，討論應對新型冠狀病毒（COVID-19）與伊朗等議題。

拜登上台接近一個月後，終於首度與內塔尼亞胡通話，而有關消息都是最先由以色列方面披露。內塔尼亞胡在聲明表示，有關通話長約一小時，雙方認同大家長久的個人關係，而且亦同意加強兩國堅定同盟合作。

聲明亦提到，他們談及伊朗可能發展核武的威脅、兩國打擊疫情及以色列擴大改善阿拉伯世界的關係等。

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with US President @JoeBiden. The conversation was very warm and friendly and continued for approximately one hour. pic.twitter.com/AF3x6aTM36 — PM of Israel (@IsraeliPM) February 17, 2021

拜登同日在白宮與工會領袖會面前，向傳媒表示有關通話氣氛良好。白宮之後指，拜登有意與以色列加強防衛合作，強調華府就伊朗等局內問題與以色列商討的重要，同時推動以巴和平及以色列與阿拉伯和穆斯林世界關係正常化。

內塔尼亞胡一直以自己與美國總統及其他國家領袖關係密切而引以為傲，但拜登就職後未有即時與對方聯絡，因而令不少以色列人憂慮拜登會跟隨奧巴馬（Barack Obama）時代的政策，重新加入伊朗核協議，和要求以色列在巴勒斯坦問題上讓步。

不過有白宮官員指，拜登並非忽視內塔尼亞胡，而是先與歐洲主要盟友討論，再考慮對伊朗的下一步行動。